Вінниччина: одна людина загинула через обмороження

У Вінницькій області внаслідок обмороження одна людина загинула та одна госпіталізована.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС у Вінницькій області.

Зокрема, на тепломережі на території центрального ринку Ладижина було виявлено 68-річного місцевого жителя, який загинув внаслідок переохолодження в стані алкогольного сп’яніння.

30 грудня близько 7:00 надійшло повідомлення від чергової Гайсинської районної лікарні про обмороження 56-річного місцевого жителя. В стані сильного алкогольного сп’яніння постраждалий прийшов до сусідів і попросив викликати швидку допомогу. Каретою швидкої допомоги постраждалий був доставлений в реанімаційне відділення Гайсинської центральної районної лікарні з діагнозом: обмороження рук і ніг I-II ступеня загального охолодження.

Загалом з початку зимового періоду на території області зареєстровано 18 випадків переохолодження, під час яких 7 людей загинуло, травмовано – 11 людей, з них 1 дитина.