Черкащина отримала 7 нових автомобілів "швидкої"

7 нових автомобілів швидкої медичної допомоги вручив Черкаській обласній лікарні та районним лікарням Черкаської області голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, нові карети швидкої допомоги придбані за кошти державного бюджету і передані до Городищенського, Корсунь-Шевченківского, Катеринопільського, Тальнівського, Христинівського та Чорнобаївського районів і Черкаської обласної лікарні.

Розширення мережі пунктів невідкладної медичної допомоги, на думку С.ТУЛУБА, є важливим кроком у реформуванні та оптимізації галузі охорони здоров’я, особливо у сільській місцевості. Тому за його дорученням в області проводиться робота з відкриття додаткових 15 пунктів невідкладної допомоги у найбільш віддалених від районних центрів селах за принципом реальної можливості своєчасного доїзду бригади медиків до хворого.