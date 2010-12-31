Херсонщина: діти - у реанімації з тяжким отруєнням

Стан середньої тяжкості

Вчора о 21.00 до реанімаційного відділення Каховської центральної районної лікарні з приватного житлового будинку з ознаками токсичного отруєння було госпіталізовано чотирьох осіб (з них дві дитини 2005 р.н.). Перебіг захворювання госпіталізованих середнього ступеню важкості, повідомляє прес-служба МНС. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Херсонській області.

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