Херсонщина: діти - у реанімації з тяжким отруєнням
18:34, 31 грудня 2010Новини регіонів
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Стан середньої тяжкості
Вчора о 21.00 до реанімаційного відділення Каховської центральної районної лікарні з приватного житлового будинку з ознаками токсичного отруєння було госпіталізовано чотирьох осіб (з них дві дитини 2005 р.н.).
Перебіг захворювання госпіталізованих середнього ступеню важкості, повідомляє прес-служба МНС.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Херсонській області.
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