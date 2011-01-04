Херсонщина: електрика вбила 14-річного хлопця під час купання

У Херсонській області через використання саморобного нагрівача під час купання загинув 14-річний хлопець.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Херсонській області, 31 грудня у селі Семенівка Каховського району в приватному житловому будинку 14-річний хлопчик загинув під час купання.

Попередньо причиною трагедії стало ураження дитини електрикою, оскільки його батьки для нагрівання води використовували саморобний нагрівальний прилад.