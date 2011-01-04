Херсонщина: електрика вбила 14-річного хлопця під час купання
10:57, 04 січня 2011Новини регіонів
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Саморобний нагрівач
У Херсонській області через використання саморобного нагрівача під час купання загинув 14-річний хлопець.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Херсонській області, 31 грудня у селі Семенівка Каховського району в приватному житловому будинку 14-річний хлопчик загинув під час купання.
Попередньо причиною трагедії стало ураження дитини електрикою, оскільки його батьки для нагрівання води використовували саморобний нагрівальний прилад.
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