Черкащина: 2-річний малюк отруївся таблетками

У місті Шпола Черкаської області помер 2-річний малюк, отруївшись пігулками.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ГУ МНС в Черкаській області, залишений без нагляду батьків лише на декілька хвилин, 2-річний малюк дістав з сумки матері пігулки «Кордарон» та проковтнув їх. Побачивши, що хлопчику зле, батьки терміново доставили його до реанімаційного відділення Шполянської ЦРЛ. Але спроби лікарів врятувати хлопчику життя виявилися марними. Через дві години дитина померла. На даний час проводяться слідчі дії зі встановлення обставин отруєння.

*** Кордарон - лікувальний препарат, який використовується здебільшого для лікування хвороби серця, що супроводжується дисфункцією лівого шлуночка.