Севастополь: побудована споруда для сфери медицини

У Севастопольській міській лікарні №1 відкрито новозбудоване відділення ендоваскулярної хірургії. Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистої церемонії відкриття відділення повідомлено, що на будівництво відділення було витрачено близько 8 млн.грн. з міського бюджету, крім того, 3,5 млн. грн. було виділено на купівлю в Німеччині ангеографа. Фахівцями підкреслювалося, що створений ангеографічний комплекс дасть змогу робити операції на серці при гострій коронарній недостатності, при гострому інфаркті міокарду. Прилад також дасть можливість робити операції на сонних артеріях, а надалі, після підготовки відповідного рівня фахівців, і операції на великих судинах. Крім того, операційна, в який буде розміщена лапароскопічна стійка, дасть змогу робити малоінвазивні операції без розрізів.

За твердженням керівництва лікарні, відкриття в місті відділення «Рентгененоваскулярної хірургії і мініінвазивних методик» дасть можливість значній кількості городян уникнути поїздок у консультаційні центри Києва і проводити необхідні заходи щодо діагностики і лікування кардіопатологій у Севастополі.

Голова міської держадміністрації Валерій САРАТОВ після церемонії в інтерв`ю журналістам зазначив: «Коли ми почнемо лікування в цьому корпусі, ми зможемо уникнути багатьох смертельних випадків, адже тут робитимуться найскладніші операції на судинах, що дасть змогу запобігати інфарктам, інсультам. В результаті вдасться врятувати від смерті близько 100 чоловік за рік». За твердженням губернатора, «збудоване відділення є першою капітальною спорудою, збудованою з 1993 року для медустанов, дозволяє здійснювати лікування хворих на новому європейському рівні».