Вінниччина: дворічний хлопчик отруївся розчинником

09:45, 05 січня 2011
Новини регіонів
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Дитина госпіталізована

У селі Червона Гребля Чечельницького району Вінницької області дворічний хлопчик отруївся розчинником.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні МНС у Вінницькій області.

Ввечері 3 грудня у селі Червона Гребля хлопчик з Одеси, перебуваючи з батьками у гостях, граючись, випив невідому кількість розчинника. Дитина госпіталізована.

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