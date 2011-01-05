Вінниччина: дворічний хлопчик отруївся розчинником
09:45, 05 січня 2011Новини регіонів
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Дитина госпіталізована
У селі Червона Гребля Чечельницького району Вінницької області дворічний хлопчик отруївся розчинником.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні МНС у Вінницькій області.
Ввечері 3 грудня у селі Червона Гребля хлопчик з Одеси, перебуваючи з батьками у гостях, граючись, випив невідому кількість розчинника. Дитина госпіталізована.
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