На Чернігівщині чоловік згорів у власному автомобілі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Трагедія сталася на 5-му кілометрі автодороги Калиновиця-Варва у Варвинському районі, де з невідомих причин загорівся автомобіль Daewoo Sens. Вогнем знищено салон та обладнання автомобіля. На місці пожежі виявлено тіло господаря, 1960 року народження.

Причина пожежі встановлюється.