Припинено скидання стоків до Каховського водосховища

Скидання каналізаційних стоків із центральної частини Каховки Херсонської області до Каховського водосховища припинено.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Херсонській області з посиланням на начальника управління «Каховводоканал» Валерія КАНЯЄВА, 31 грудня об 11.00 було виконано тимчасовий відвід стоків. На сьогодні аварійний випуск зачинено, скидання стоків у Каховське водосховище припинено.

У Херсонській ОДА відбулося засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за результатами якої було прийнято рішення виділити кошти на ліквідацію наслідків аварії.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня у Каховці на каналізаційній насосній станції №1 сталася аварія, внаслідок чого побутові каналізаційні води потрапляли аварійними мережами у Дніпро.

За інформацією Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області, скидання каналізаційних стоків до Каховського водосховища навесні може спричинити загибель рослинності, риб та інших водних живих ресурсів.