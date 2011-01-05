Закарпаття: знайдено трьох москвичів, які заблукали у горах

Сьогодні о 9.25 було знайдено у задовільному стані трьох жителів Москви, які заблукали у горах на Заркапатті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, медичної допомоги вони не потребують. Зараз усі троє перебувають у селі Іски Міжгірського району на базі відпочинку "Іски".

Як повідомляв УНІАН, 4 січня близько 20.00 троє сноубордистів (віком 23-24 роки) втратили орієнтування поблизу села Пилипець Міжгірського району на хребті Боржавські Полонини (гора Гемба). Підрозділами Закарпатського гірського пошуково-рятувального загону МНС було організовано пошук. Роботи проводились у складних погодних умовах. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 14 осіб і три одиниці техніки.