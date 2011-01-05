У львівському «Макдональдсі» дитина отруїлася чізбургером

У «Макдональдсі», розташованому на вулиці Липинського у Львові, батько придбав дитині чізбургер, у якому виявилася рідина, схожа на ртуть.

Батько звернувся із заявою до співробітників Шевченківського райвідділу міліції Львова, повідомило УНІАН джерело у ГУ МВС України у Львівській області.

В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради підтвердили інформацію про те, що вказаний випадок мав місце.

За інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій міськради, 4 січня чоловік придбав чізбургер. Скуштувавши його, дитина відчула себе зле в була госпіталізована. У чізбургері було виявлено 15 мг рідини, схожої на ртуть.

Експерти проводять дослідження виявленої рідини, результати очікують отримати вже сьогодні.

На даний час цей «Макдональдс» закрито, там працює слідчо-оперативна група у складі представників МВС, МНС, СЕС, лікарів.