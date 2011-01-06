Полтавщина: ДАІ затримала 181 п'яного водія

У Полтавській області за 4 дні нового року працівники ДАІ затримали 181 нетверезого водія, що в 1,8 разу, або на 83 водії, більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Полтавського облуправління ДАІ.

За її даними, з початку року і до 16 січня на території Полтавської області проводяться цільові профілактичні заходи під умовною назвою «П`яний водій - злочинець!».

«На даний час працівники ДАІ області для боротьби з пияцтвом за кермом використовують 17 діагностичних приладів «DragerAlkotester», які дозволяють на місці скоєння правопорушення проводити обстеження водія на стан сп`яніння, складати відповідні адміністративні протоколи і не допустити подальшого руху транспорту під керуванням нетверезого водія. Такий підхід правоохоронців дозволяє попередити можливі ДТП з тяжкими наслідками. Однак ми говоримо лише про тих, хто потрапив у поле зору працівників міліції. І це далеко не всі водії, які дозволяють собі ризикувати чужим життям», - відзначено у повідомленні.

«За 4 днів 2010 року було затримано 98 нетверезих водіїв, а цього року за 4 днів -181», - сказала прес-офіцер Управління ДАІ у Полтавській області Наталія ВАРЧЕНКО.

У прес-службі відзначають, що за минулий рік на території області сталося 92 автоподії за участю водіїв, що перебували у стані алкогольного сп`яніння. З них 29 ДТП з постраждалими, в яких 34 особи були травмовані і 2 - загинули.