«МакДональдз»: ртуть не могла потрапити у чізбургер

«МакДональдс» упевнений у відсутності можливості потрапляння ртуті при приготуванні продукції компанії. Про це йдеться у офіційній заяві компанії, переданій УНІАН.

«В закладі «МакДональдз» (Львів, проспект Чорновола 12, перехрестя з Липинського) відсутні прилади, що містять ртуть. У постачальників інгредієнтів впроваджено систему контролю за відсутністю металів та металічних предметів у продукції. Ми впевнені у відсутності можливості попадання ртуті при приготуванні нашої продукції», - йдеться у заяві.

За даними компанії, зараз заклад інспектують фахівці СЕС, попередньо підтверджено відсутність ртуті у закладі.

«СЕС відбирає проби продукції для подальшої лабораторної перевірки та одразу повідомить про результати. Ми будемо діяти у відповідності до остаточних висновків СЕС та з безумовним пріоритетом на дотримання безпеки продукції», - заявили у компанії.

Як повідомляв УНІАН, у «МакДональдсі», розташованому на вулиці Липинського у Львові, батько придбав дитині чізбургер, у якому виявилася рідина, схожа на ртуть. Батько звернувся із заявою до співробітників Шевченківського райвідділу міліції Львова, повідомило нашому агентству джерело у ГУ МВС України у Львівській області.

За інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської міської ради, 4 січня чоловік придбав чізбургер. Скуштувавши його, дитина відчула себе зле і була госпіталізована. У чізбургері було виявлено 15 мг рідини, схожої на ртуть.

Експерти проводять дослідження виявленої рідини, результати очікують отримати вже сьогодні.

На даний час цей «МакДональдс» закрито, там працює слідчо-оперативна група у складі представників МВС, МНС, СЕС, лікарів.