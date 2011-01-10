У Києві реалізують проект Муніципальної лікарняної каси

У Києві завершено організаційні роботи щодо формування Муніципальної лікарняної каси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління охорони здоров’я, у банку “Київська Русь” відкрито розрахунковий рахунок 2600694706001, на який усі, хто бажає стати членом лікарняної каси, можуть вносити членські внески.

За інформацією КМДА, для того, аби стати членом лікарняної каси, необхідно написати заяву і зробити перший внесок у розмірі 10 грн. Після сплати щомісячного внеску в розмірі 30 грн. три місяці поспіль людина має звернутися з платіжними документами до офісу Муніципальної лікарняної каси. Після цього видається посвідчення члена лікарняної каси, яке дає право користуватися медичними послугами.

Виконавчий директор благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса» у Києві Володимир ДОЛОТ підкреслив, що зробити членські внески можна у будь-якій з філій банку “Київська Русь”.

Наразі планується укласти угоди з іншими банківськими установами, а також мінімізувати вартість комісійного збору, який сплачуватиметься з консолідованих коштів Муніципальної лікарняної каси.

Як повідомляв УНІАН, основними завданнями Муніципальної лікарняної каси є:

- медикаментозне забезпечення членів лікарняних кас, у випадку їх захворювання, ліками, виробами медичного призначення, витратними матеріалами;

- аналіз та узагальнення провідного вітчизняного та закордонного досвіду у сфері охорони здоров’я;

- допомога медичним закладам у забезпеченні лікарськими препаратами, обладнанням, апаратурою та інструментами;

- інформаційна та роз’яснювальна робота із залученням юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, для фінансового забезпечення діяльності Муніципальної лікарняної каси.

Проект “Муніципальна лікарняна каса” реалізується в рамках реформування сфери охорони здоров’я столиці.

Наприкінці минулого року голова КМДА Олександр ПОПОВ провів зустріч із керівництвом виробників фармацевтичної продукції ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» і ВАТ «Фармак» щодо участі в реалізації програми Муніципальної лікарняної каси. Керівник КМДА виступає за те, щоб встановити прямі відносини із виробниками фармацевтичної продукції та виключити посередників у питанні поставки ліків до медичних закладів Києва.