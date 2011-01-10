У школах Рівненщини припинено карантин

З понеділка, 10 січня, усі школярі Рівненщини, навчання яких було перерване у зв’язку з поширеністю захворювання на грип, розпочнуть заняття.

Як повідомив кореспонденту УНІАН завідувач відділу обласної санепідемстанції Анатолій РЄЗНІКОВ, за останній тиждень хворих на грип і гострі респіраторні інфекції в області поменшало на 40 відсотків.

Виняток становить лише Радивилівський район. Але, медики сподіваються, що за вихідні і там ситуація стабілізується. Загалом, більше половини усіх, хто захворів під час епідемії, були діти. Летальних випадків від ускладнень грипу не зафіксовано.

Цьогоріч епідеміологи відзначають досить високий рівень вакцинації. Зокрема, вберегтися таким чином від грипу виявили бажання сімнадцять тисяч жителів області, а це у десять разів більше, ніж торік. Втім, медики застерігають, що чергова хвиля грипу може повернутися вже у лютому.