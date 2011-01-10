У Києві зростатиме захворюваність на грип серед дітей

У Києві медики прогнозують зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей після початку занять у школах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Раїсу МОІСЕЄНКО.

Зокрема, за її словами, зараз у Києві ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ стабільна та контрольована. Вона підкреслила, що за останній тиждень рівень захворюваності знизився на 19% і залишається нижче епідеміологічного порогу на 23%.

Р.МОІСЕЄНКО зазначила, що зниження захворюваності пов’язано, зокрема, з періодом новорічних свят та канікул, під час яких діти переважно перебувають вдома. Але після канікул, коли діти повернуться до навчання, захворюваність може зрости, сказала вона, додавши, що тоді велику роль відіграватиме відповідальне ставлення батьків до здоров’я власних дітей та їх однокласників.

Р.МОІСЕЄНКО звернулась до батьків із закликом залишати дітей з будь-якими катаральними симптомами (нежить, кашель, лихоманка) вдома і звертатися до лікаря.

За інформацією Головного управління охорони здоров’я, підвищення рівня захворюваності очікується наприкінці січня та в лютому, тому актуальною залишається профілактика захворювань.