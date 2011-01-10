У Маріуполі від обмороження постраждала 47-річна жінка
11:53, 10 січня 2011Новини регіонів
0
Десята жертва з початку зими
У Маріуполі від обмороження постраждала 47-річна жінка.
Як повідомляє маріупольський сайт ilich.in.ua, «швидка допомога» підібрала її біля сміттєвих баків на одній з вулиць міста і доставила в лікарню з ознаками обмороження і загального переохолодження організму.
Бездомна жінка була госпіталізована в терапевтичне відділення міськлікарні №10.
Вона стала десятою жертвою морозів у Маріуполі з початку зими. Як відзначають медики, постраждали лікарям вдалося врятувати. Летальних випадків від переохолоджень в Маріуполі не зареєстровано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter