У Маріуполі від обмороження постраждала 47-річна жінка.

Як повідомляє маріупольський сайт ilich.in.ua, «швидка допомога» підібрала її біля сміттєвих баків на одній з вулиць міста і доставила в лікарню з ознаками обмороження і загального переохолодження організму.

Бездомна жінка була госпіталізована в терапевтичне відділення міськлікарні №10.

Вона стала десятою жертвою морозів у Маріуполі з початку зими. Як відзначають медики, постраждали лікарям вдалося врятувати. Летальних випадків від переохолоджень в Маріуполі не зареєстровано.