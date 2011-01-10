Дніпропетровщина: чоловік убив дружину, потім наклав на себе руки

У с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровщини 47-річний чоловік убив свою 50-річну дружину після чого наклав на себе руки.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України у Дніпропетровській області.

Попередньо встановлено, що зловмисник під час сварки з дружиною спричинив їй колоте та різане поранення, після чого облив тіло легкозаймистою речовиною та підпалив. Після цього чоловік закінчив життя самогубством.

У ході попереднього слідства з’ясовано, що між подружжям загиблих неодноразово виникали сварки та бійки.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).