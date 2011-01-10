У Львові 7 дітей у реанімації з гострим алкогольним отруєнням

Під час новорічних свят до лікарень Львова було госпіталізовано 7 дітей з гострим алкогольним отруєнням.

Про це повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

Зокрема, у період з 1 до 4 січня у міську клінічну лікарню Львова на стаціонарне лікування потрапило 7 дітей у віці 13-16 років з гострим алкогольним отруєнням.

З них четверо дітей у важкому стані були госпіталізовані в реанімаційне відділення лікарні.