У Львові 7 дітей у реанімації з гострим алкогольним отруєнням

13:07, 10 січня 2011
Новини регіонів
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У період новорічних свят

Під час новорічних свят до лікарень Львова було госпіталізовано 7 дітей з гострим алкогольним отруєнням.

Про це повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

Зокрема, у період з 1 до 4 січня у міську клінічну лікарню Львова на стаціонарне лікування потрапило 7 дітей у віці 13-16 років з гострим алкогольним отруєнням.

З них четверо дітей у важкому стані були госпіталізовані в реанімаційне відділення лікарні.

 

 

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