У Севастополі продовжується пошук двох дівчаток, які зникли 4 січня

У Севастополі міліція продовжує розшукувати двох дівчаток, 1999 і 2000 років народження, які зникли 4 січня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник керівництва Ленінського районного відділу УМВС України у місті Севастополі, пошуки дітей не припинялися і в святкові дні, до них залучені не лише працівники райвідділу, але й усього гарнізону міліції. У пошуках також беруть участь ініціативні групи жителів міста. Сьогодні, з відновленням учбового процесу в школах, оперативники працюють також у школі, яку відвідували зниклі діти.

Про зникнення дівчаток з описом прикмет постійно повідомляють місцеві телеканали і радіостанції, фотографії дівчаток також розміщені у багатьох друкованих і електронних ЗМІ регіону.