Необережність під час куріння убила людей
13:26, 10 січня 2011Новини регіонів
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Трагедія на Донеччині
У селі Константинопіль Донецької області учора під час пожежі в приватному житловому будинку загинули двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа в будинку сталася через необережне поводження з вогнем при курінні.
Загалом в Україні впродовж минулої доби зареєстровано 125 пожеж, у тому числі у житловому секторі 99 пожеж, на яких виявлено тіла 12 загиблих осіб.
Крім цього, виникло 2 пожежі на підприємствах та 8 пожеж - на транспорті. Вогнем знищено 46 будівель, 5 одиниць автотракторної техніки та 52 тонни кормів.
Орієнтовні збитки від пожеж становлять 2 млн. 88 тис. грн., з яких 634 тис. грн. – прямі.
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