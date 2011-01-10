Необережність під час куріння убила людей

У селі Константинопіль Донецької області учора під час пожежі в приватному житловому будинку загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа в будинку сталася через необережне поводження з вогнем при курінні.

Загалом в Україні впродовж минулої доби зареєстровано 125 пожеж, у тому числі у житловому секторі 99 пожеж, на яких виявлено тіла 12 загиблих осіб.

Крім цього, виникло 2 пожежі на підприємствах та 8 пожеж - на транспорті. Вогнем знищено 46 будівель, 5 одиниць автотракторної техніки та 52 тонни кормів.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 2 млн. 88 тис. грн., з яких 634 тис. грн. – прямі.