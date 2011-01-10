Львівщина: з початку гірськолижного сезону травмувалися 58 туристів

13:59, 10 січня 2011
Новини регіонів
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І знайшли 4 загублених туристів

Львівським гірським пошуково-рятувальним загоном МНС з початку гірськолижного сезону було надано допомогу 58 травмованим туристам-лижникам та проведено пошуково-рятувальні роботи 4 загублених туристів.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України у Львівській області.

Зокрема, минулої доби, 9 січня, на лижних трасах гори Тростян та гори Високий Верх рятувальники надали допомогу двом травмованим туристам-лижникам.

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