Вінниччина: чоловіка задавив автомобіль, що зірвався з домкрату

У селі Семирічка Гайсинського району Вінницької області чоловіка задавив автомобіль, що зірвався з домкрату.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Зокрема, 54-річний місцевий житель на подвір’ї проводив ремонтні роботи автомобіля ГАЗ-69. Машина була встановлена на домкрат.

Через необережність чоловіка він був придавлений автомобілем, що зірвався з пристрою.

Постраждалий загинув на місті від отриманих травм.