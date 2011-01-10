Київ: із Програми приватизації виключили 2 медзаклади

Постійна комісія Київради з питань власності схвалила виключення із Програми приватизації будівель амбулаторії Центральної районної поліклініки Шевченківського району та кабінету довіри Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутатської фракції "Республіка Київ" у Київраді з посиланням на голову фракції, заступника голови вказаної комісії міськради Дениса МОСКАЛЯ.

За його словами, комісія погодила відповідний проект рішення Київради, яким передбачається задовольнити протест прокуратури Києва і виключити із Програми приватизації будівлі на вул. Трьохсвятительській, 7 літ. А, Б, Г, в яких і розташовані зазначені заклади охорони здоров’я.

«Ми продовжуємо переглядати Програму приватизації, складену ще командою ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, і виключати з неї медичні установи. Команда мера свого часу включила ці приміщення до переліку об’єктів, що підлягають продажу на аукціоні, всупереч нормам Закону «Про державну програму приватизації», - заявив Д.МОСКАЛЬ.

Депутат підкреслив, що столична влада не надала рівноцінних приміщень ані поліклініці Шевченківського району, ані центру боротьби зі СНІДом.

«Автори Програми приватизації планували просто виселити ці заклади на вулицю. І вони тоді навіть не задумувалися про майбутнє поліклініки і її пацієнтів, не кажучи вже про вимоги Конституції України, згідно з якими існуюча мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я не може бути скорочена», - також заявив Д.МОСКАЛЬ.

Також він повідомив, що фракція має намір розібратися, чому перестала працювати аптека КП «Фармація» на вулиці Марії Заньковецької, до якої звикли мешканці центру Києва.

Д.МОСКАЛЬ нагадав, що Київська міська рада наприкінці жовтня 2010 року уже виключила із переліку об’єктів, що підлягають продажу, низку приміщень медичних закладів, зокрема, санітарно-епідеміологічної станції Шевченківського району, Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України, а також 7 аптек КП «Фармація».