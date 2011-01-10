Херсонщина: від обмороження постраждав 25-річний чоловік

У Херсонській області від обмороження постраждав 25-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонської області 6 січня до Івановської районної лікарні був доставлений 25-річний житель села Нововасилівки з діагнозом "обмороження пальців правої руки".

Попередньо відомо, що чоловік дістав обмороження перебуваючи довгий час на вулиці у стані алкогольного сп`яніння.

За даними ГУ МНС в Херсонської області це першій випадок обмороження в регіоні у 2011 році. Торік від переохолодження постраждало 84 людини з яких 3 загинули.