Прості поради, як прийти у форму після новорічних свят

Після низки новорічних свят фізіологи рекомендують для ефективного схуднення і підтримки хорошої фізичної форми звернути увагу не на традиційну аеробіку або заняття в спортивному залі, а такі види фізичної активності, як ходьба, біг, вправи на баланс, скелелазіння, підйому по сходах, перенесення важких речей і кидання м`яча. Природні рухи набагато краще допомагають нашому тілу, ніж спеціально складені вправи, кажуть фахівці.

Експерти Канадського інституту медичної інформації пропонують замінити повторювані рухи, зазвичай націлені на кардіостимуляцію, на більш грайливі вправи зі складними рухами, що знімають стрес і знижують рівень гормону кортизолу, який сприяє збільшенню ваги і небезпечного черевного жиру. Фізична активність перш за все повинна стати відпочинком, а не рутинним обов`язком, говорять дослідники. За їх словами, діти мають майданчики для вивчення та практики своїх фізичних можливостей, але дорослі часто опиняються в пастці тренажерного залу. "Ми повинні навчитися рухатися вільно", - сказав тренер Грег Карвер.

Канадські терапевти склали кілька порад, за допомогою яких, на їхню думку, можна швидко привчитися до фізичної активності і поліпшити свою форму. По-перше, найпростіший спосіб - це вийти на прогулянку. Взимку це видається важким, коли у вихідні люди сидять в теплих будинках з холодильником, заповненому святковими стравами, що заохочує сидячий спосіб життя. Звичайна прогулянка на свіжому повітрі не тільки розімне м`язи, але й прискорить кровообіг і підніме рівні гормону ендорфіну, що покращує настрій. По-друге, постарайтеся знайти суспільний басейн і спробувати плавання - це не тільки дуже корисне заняття для фігури, м`язів і суглобів всіх частин тіла, але й захоплююча розвага, до якої легше звикнути, ніж до регулярного походу в спортзал.

По-третє, медики радять почати ходити прискореними темпами на короткі відстані, а потім і бігати на 100 метрів і більше. По-четверте, не варто забувати про розвиток таких базових навичок нашого тіла, як баланс рухів, підйом на вершини, стрибки, кидки і захоплення. Також слід привчитися піднімати важкі об`єкти - зовсім необов`язково гантелі, а, наприклад, переставляючи журнали або книги в будинку або переносячи важкі пляшки з водою. Бойові мистецтва - відмінний засіб навчитися складними схемами руху, а заодно і збільшити пізнавальну роботу мозку, та й самооборона має очевидну практичну вигоду.

ami-tass.ru