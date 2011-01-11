Львівщина: з харчовим отруєнням госпіталізовано 7 осіб

У Львівській області з харчовим отруєнням госпіталізовано семеро осіб.

Як повідомляє Міністерство надзвичайних ситуацій, протягом 8-10 січня до інфекційних відділень Жидачівської та Стрийської центральних районних лікарень з попереднім діагнозом “гострий ентероколіт” госпіталізовано семеро осіб, які в ніч з 6 на 7 січня у приватному житловому будинку с. Корнелівка Жидачівського району святкували Різдво Христове. Всього на святі перебувало 17 осіб.

Стан госпіталізованих - середнього та легкого ступенів важкості.

Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Попередня причина захворювання – вживання неякісних продуктів харчування.