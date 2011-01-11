В одному з сіл на Херсонщині згорів ФАП

Триває розслідування

У селі Подо-Калинівка Цюрупинського району Херсонської області згорів місцевий фельдшерсько-акушерський пункт. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС, пожежа сталося сьогодні вночі. У приміщені фельдшерсько-акушерського пункту, що належить селищній раді, згоріло медичне обладнання: столи для огляду, стоматологічне обладнання, топчани, столи та стільці. Загальна площа пожежі становила 96 кв. м. До гасіння вогню залучалися дві бригади рятувальників. Причина пожежі та збитки встановлюються. Триває розслідування.

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