У Кіровограді найнижчий рівень вакцинації проти грипу у працівників сфери пасажирського транспорту - 14%, щеплення отримали 70 осіб при плані 500.

Про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської міськради з посиланням на інформацію начальника Управління охорони здоров’я Любов ПИВОВАРЧУК.

За її словами, передсезонна імунопрофілактика грипу проводилася серед груп епідемічного та медичного ризику. Щеплення проти грипу отримали 4 тис. 161 особа. Серед вакцинованих – 1 тис. 207 медичних працівників, 203 працівників освіти, 1 тис. 447 працівників сфери обслуговування, 1082 працівників торгівлі.

Водночас, як повідомив головний державний санітарний лікар Кіровоградської області Федір ЧОРНИЙ, загальнообласні заходи з імунопрофілактики проведено на високому рівні, показник становить більше 70% від плану.

Серед найкращих територій головний санлікар відзначив Кіровоград (виконано 95% від запланованого показника щеплень), найнижчий рівень вакцинації в райцентрі Мала Виска – 11%.