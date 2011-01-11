Львівщина: троє осіб отруїлися чадним газом

У місті Сокаль Львівської області у квартирі на четвертому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку через порушення правил експлуатації індивідуального газового котла від отруєння чадним газом загинуло троє осіб.

Як повідомляє Міністерство надзвичайних ситуацій, на місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області.