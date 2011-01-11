Хмельниччина: дільничні лікарні реорганізують в амбулаторії

На Хмельниччині дільничні лікарні реорганізовуватимуться в амбулаторії сільської медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Вадим ГАВРІШКО під час прямої телефонної лінії.

“Всім відомо, що рівень надання допомоги у дільничних лікарнях області низький. Однак мова не йде про повну ліквідацію цих закладів. Навпаки – ми хочемо їх реорганізувати в амбулаторії сільської медицини, щоб підвищити якість надання медичних послуг”, - зауважив він.

Крім того, він зазначив, що на Хмельниччині цього року передбачене поетапне реформування системи охорони здоров’я. Зокрема відбудеться розмежування первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги, визначення переліку послуг відповідно до рівня допомоги; затвердження стандартів надання медичної допомоги та клінічних протоколів; прийняття органами місцевого самоврядування та регіональними органами виконавчої влади з охорони здоров’я відповідних рішень щодо структурної перебудови системи охорони здоров’я.