На Луганщині найвищий рівень захворюваності на грип за три роки

На території Луганської області у 2010 році медики зареєстрували найвищий рівень захворюваності на ГРВІ та грип за останні три роки. Про це вчора на брифінгу заявила заступник головного державного санітарного лікаря в Луганській області Надія КАЧУР. При цьому вона підкреслила, що в даний час епідемічний поріг Луганщина ще не сягла: рівень захворюваності на 20% нижче.

Як зазначила Надія КАЧУР, в основному епідеміологи виділяють віруси грипу АН1N1 та грипу В, а також респіраторні віруси, у тому числі аденовіруси. За її словами, більшість дорослого населення захищене від грипу В імунітетом, отриманим після перенесених раніше захворювань. Третина населення має вже імунітет проти грипу АН1N1. Грип В найчастіше вражає дітей. «Сьогодні в області у дітей у віці до 2-х років епідемічний поріг перевищено на 60%, фактично це епідемія. В інших вікових групах епідемії немає, » - констатувала вона, підкресливши, що сприятливо позначаються зимові шкільні канікули.

За її словами, пік захворюваності на ГРВІ та грип на Луганщині медики чекають до середини лютого. Всього, за їх прогнозами цього року простудними вірусами перехворіють близько 350 тис. жителів області. Станом на 03.01.11 з початку епідсезону (з 1 листопада 2010р.) в Луганській області на ГРВІ та грип вже перехворіло 104 тис. 399 жителів. В області щеплено більше 29 тис. осіб з груп ризику: медики, підопічні й обслуговуючий персонал закритих установ (дитсадків, інтернатів).