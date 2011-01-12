У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ

08:30, 12 січня 2011
Новини регіонів
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В Києві спостерігається спад захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, за минулий тиждень у столиці було зареєстровано понад 18 тис. хворих на грип та інші ГРЗ (для порівняння - в останній тиждень минулого року у столиці було зареєстровано 34 673 хворих на грип та інші ГРЗ).

У перший тиждень 2011 року (з 3 до 9 січня) до лікувально-профілактичних закладів міста з приводу грипу та інших гострих респіраторних захворювань звернулося 18 368 осіб, з них дорослих – 8 504 особи та 9 864 дитини. За інформацією Головного управління охорони здоров’я, цей показник нижче епідемічного порогу на 24,1% (епідпоріг для першого тижня становить 24 180 в абсолютних числах та складає 86,9 випадків на 10 тис. населення).

Незважаючи на те, що ситуація з грипом у Києві наразі залишається стабільною, спеціалісти Головного управління охорони здоров’я радять мешканцям столиці уважніше ставитися до свого здоров’я – дотримуватися правил особистої гігієни, уникати місць масових скупчень, а при наявності будь-яких симптомів застуди відразу звертатися за допомогою до медичних установ.

В КДМА зауважують, що стабілізацію ситуації із захворюваності на грип та ГРЗ і навіть зниження показників захворюваності, медики пов’язують, у першу чергу, з перебуванням дітей під час новорічних свят на канікулах. Проте лікарі попереджають: з поверненням дітей в учнівські колективи рівень захворюваності може збільшитись.

Головне управління охорони здоров’я КМДА звертається до батьків: дітей з будь-якими симптомами ГРВІ (нежить, кашель, лихоманка) залишайте вдома та звертайтесь до лікаря. Не наражайте на небезпеку власних дітей та їхніх однокласників.

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