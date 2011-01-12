У Донецьку школяр пошкодив собі око петардою

У Донецьку у 13-річного школяра петарда вибухнула в руках, в результаті було пошкоджено око.

Про це повідомив на прес-конференції начальник Донецького міського управління міліції Віктор ДУБОВИК.

За його словами, в Петровському районі м. Донецька «13-річний школяр у квартирі спробував підпалити петарду і викинути її в кватирку, але петарда вибухнула у нього в руках, було пошкоджено око».

В.ДУБОВИК зазначив, що на щастя, школяр зараз перебуває «у нормальному стані».