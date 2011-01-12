Львівщина: інвалідам передали 42 автомобілі

Голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК урочисто вручив 41 автомобіль марки ЗАЗ «Славута» інвалідам Великої Вітчизняної війни – учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, інвалідам війни по зору, інвалідам загального захворювання, інвалідам з дитинства, а також сім’ям, що складаються з двох інвалідів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Ще один автомобіль голова облдержадміністрації вручив на дому інваліду війни I групи, який не в змозі самостійно пересуватися – Олексію КОРОМЦЮ.

«Уряд нашої держави, виконуючи доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, робить все для того, щоб якнайшвидше люди, які віддали все своє життя та здоров’я нашій вітчизні, своєму народу отримали такий довгоочікуваний автомобіль, який потрібен для тих потреб, які нині ставить їм життя. Влада і надалі буде робити все для того, аби ті, хто очікує в черзі на автомобілі якнайшвидше їх отримали. Прикро, що останніми роками не отримували інваліди автомобілі, адже ця програма не виконувалася і лише у 2010 році вона була відновлена», - зазначив під час свого виступу голова Львівської ОДА М.ЦИМБАЛЮК.