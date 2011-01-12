Чернігівщина: 2-річну дитину прооперували завдяки прокуратурі

Дворічній дівчинці з багатодітної родини, яка мешкає в селі Лихачів Носівського району на Чернігівщині, в столичній клініці провели вдалу операцію на серці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, дитину було прооперовано після втручання органів прокуратури.

У листопаді 2010 року в багатодітній родині САМОХВАЛОВИХ від вродженої вади серця померла наймолодша шоста дитина - Маргарита, якій тільки-но виповнився місяць.

Після перевірки з’ясувалося, що в сім’ї, де виховуються п’ятеро дітей, є ще одна дівчинка-інвалід із вродженою вадою серця – дворічна Аня. Медики районної лікарні неодноразово направляли дитину на лікування до спеціалізованих медичних закладів, але впродовж двох років мати так і не спромоглася виконати їх рекомендації.

Відповідно до чинного законодавства про охорону дитинства, представники органів місцевого самоврядування повинні вживати заходів щодо створення безпечних умов життя та надання необхідної медичної допомоги всім дітям. Але відповідного контролю та дієвих заходів для забезпечення прав дітей у родині САМОХВАЛОВИХ ними не було дотримано, зазначається в повідомленні.

Змінити ситуацію допомогло втручання прокуратури. Після відповідного припису заступника прокурора області та організаційної допомоги Управління охорони здоров’я ОДА представники місцевої влади відправили дитину з матір’ю на лікування до Національного інституту серцево-судинної ім. М. Амосова в Києві. У грудні фахівці інституту вдало провели операцію. Зараз стан здоров’я дівчинки нормалізований, вона разом з матір’ю вже знаходиться вдома під постійним наглядом медпрацівника.