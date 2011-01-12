Львів: повністю відновлено електропостачання будинків
16:02, 12 січня 2011Новини регіонів
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Знеструмлення через аварію
У Львові повністю відновлено електропостачання житлових будинків на 13 вулицях міста, які були знеструмлені 10-11 січня через аварію в електромережі.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
Як повідомляв УНІАН, з 10 січня через пошкодження кабелю залишалися без електропостачання мешканці всіх житлових будинків на вулицях Цехова, Під Дубом, Шопена, Гребінки, Студентська, Зелена, Вахнянина, Левицького, Мечнікова, Братуня, Коциловського, Дністерська, Липова Алея.
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