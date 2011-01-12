Суми: продукти для шкіл купували на 1,7 млн. грн. дорожче

У Сумах передано до суду справу проти екс-чиновника міськради, який на 1,7 млн. грн. завищила ціни при закупівлі продуктів для шкіл обласного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, прокуратура направила до суду кримінальну справу щодо колишнього начальника Управління освіти та науки Сумської міськради. Встановлено, що він здійснив дії, які явно виходили за межі наданих йому прав і повноважень.

Будучи працівником органу місцевого самоврядування, представником влади і посадовцем, чиновник грубо порушив вимоги постанови Кабінету міністрів України «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти». У вересні, жовтні та листопаді 2008 року він уклав із ТОВ «СКД» і КОРП «Дрібнооптовий» додаткові угоди до договорів про закупівлю на зазначений рік продуктів харчування для шкільних і дошкільних закладів освіти обласного центру, відповідно до яких незаконно збільшив ціни закупівель у декілька разів, заявляє прокуратура.

Збитки, яких зловмисник завдав державним і громадським інтересам своїми неправомірними діями, перевищили 1,7 млн. грн.

Колишньому начальнику управління освіти та науки пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.