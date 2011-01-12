Донецьк: під час переходу дороги смертельно травмована жінка
Наїзд на пішохода
Сьогодні в Кіровському районі Донецька під час переходу дороги біля зупинки громадського транспорту автомобілем була смертельно травмована молода жінка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ ГУМВС України в Донецькій області.
У повідомленні наголошується, що водій автомобіля після наїзду на пішохода з місця дорожньо-транспортної пригоди зник.
Наряди дорожньо-патрульної служби були оперативно направлені в район здійснення ДТП. Співробітники ДАІ обстежили прилеглу територію і стали відстежувати транспортний потік на вулично-дорожній мережі Кіровського, Петровського районів міста, а також селища «Трудовські».
В результаті був знайдений автомобіль «Хюндай - Соната» сірого кольору без номерних знаків, з характерними для ДТП пошкодженнями передньої частини авто.
Співробітники ДАІ організували переслідування і затримали даний автомобіль, за кермом якого був 26-річний житель Донецька.
Операція з виявлення і затримання зловмисника з моменту здійснення ДТП зайняла близько години, зазначили в Управлінні ДАІ.
На даний час за фактом ДТП порушена кримінальна справа, проводиться розслідування.