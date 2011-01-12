В Одесі без тепла і води залишилися десятки будинків
18:03, 12 січня 2011Новини регіонів
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Пошкодження теплотраси і електрокабелю
В Одесі через пошкодження теплотраси і електрокабелю без тепла і води залишилися мешканці десятків житлових будинків.
Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міськради, 11 багатоквартирних житлових будинків у Суворовському районі залишилися на невизначений термін без тепла унаслідок аварії на теплотрасі.
Ще 50 житлових будинків відключені від теплопостачання у зв`язку з усуненням пошкодження на іншій теплотрасі.
Крім того, найбільші житлові масиви Таїрова і Черемушки частково залишилися без водопостачання у зв`язку з пошкодженням силового електрокабелю на водонасосній станції "Південна": через знижений тиск вода надходить лише на 1-2 поверхи будинків.
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