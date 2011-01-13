У Криму незаконно приватизували оздоровницю

Прокуратура порушила кримінальну справу через передачу у постійне користування іноземному підприємству лікувально-оздоровчого комплексу в Криму, який за законом є власністю України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Криму, ринкова вартість будівель і споруд оздоровчої установи «Лісова поляна» становлять понад 4 млн. грн.

Справу порушено за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Кіровської райдержадміністрації Криму при оформленні права власності на комплекс сім років тому.

Ведеться слідство.