У Криму незаконно приватизували оздоровницю
09:22, 13 січня 2011Новини регіонів
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Прокуратура порушила справу
Прокуратура порушила кримінальну справу через передачу у постійне користування іноземному підприємству лікувально-оздоровчого комплексу в Криму, який за законом є власністю України.
Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Криму, ринкова вартість будівель і споруд оздоровчої установи «Лісова поляна» становлять понад 4 млн. грн.
Справу порушено за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Кіровської райдержадміністрації Криму при оформленні права власності на комплекс сім років тому.
Ведеться слідство.
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