У Вінницькій області перекинувся бензовоз

У Вінницькій області на автошляху поблизу села Тернівка бензовоз врізався у дерево.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник прес-служби УМНС України у Вінницькій області Олександр КУТОВИЙ.

За його словами, 12 січня водій бензовоза, що перевозив 20 тонн дизельного пального та бензину, на повороті не впорався з керуванням на слизькій дорозі і зіткнувся з деревом на узбіччі.

В результаті удару цистерна-причеп, в якій знаходилось 10 тонн бензину А-92, перевернулась, відірвавшись від вантажівки, і “зависла” на дереві, а від удару в ній утворилося кілька отворів, через які на дорогу почав витікати бензин.

34-річний водій власним одягом затулив з лівого боку найбільшу пробоїну, щоб зменшити протікання, та одразу повідомив про надзвичайну подію правоохоронцям, які переадресували виклик на номер служби порятунку МНС.

Бійці пожежно-рятувальної частини м. Бершадь на чолі із начальником райвідділу УМНС Олександром ГОНЧАРУКОМ одразу вжили всі необхідні у таких ситуаціях заходи. У свою чергу працівники ДАІ перекрили рух автомобільного транспорту.

Оскільки аварія сталася практично під високовольтною лінією, зазначену ділянку магістральної електромережі було терміново знеструмлено.

Рятувальники огородили територію на випадок займання пального і відкачали залишки бензину із перекинутої цистерни в бензовоз, що прибув на місце події.

За фактом аварії проводиться розслідування.