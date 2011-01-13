Заборону будівництва біля Жовтневої лікарні Києва відмінили

Вищий господарський суд України скасував власне рішення про заборону будівництва на території буферної зони Жовтневої лікарні Києва.

Як повідомляє газета «Комсомольская правда в Украине», тепер одна з приватних будівельних компаній Києва побудує .

Підставою для ухвалення судового рішення з питання забудови став лист Міністерства культури. Саме цей документ став приводом для поновлення справи, яка раніше вважалася такою, що «не підлягає оскарженню», відзначає газета. Даний лист підтверджує згоду на будівництво Головного управління охорони культурної спадщини і реставраційно-відновлювальних робіт КМДА.

Як повідомляв УНІАН, рішення про виділення компанії “Житлобуд” землі площею 0,06 га на території Олександрівської (Жовтневої) лікарні було прийнято Київрадою 10 липня 2003 року.

На початку 2007 року на території лікарні розпочалися активні будівельні роботи. Кияни виступили на захист Олександрівської лікарні від забудови і організували цілодобове чергування. Під час конфлікту відбувалися численні зіткнення активістів - захисників лікарні і представників забудовника.

Згодом столична мерія видала розпорядження про припинення будівництва.

Під час підготовчих робіт забудовник вирубав на території меморіального парку ім. Богомольця (на території лікарні) 226 дерев.

Справа про конфліктну забудову розглядалася в судах.

28 грудня 2010 року адвокат Марина СОЛОВЙОВА заявила про відсутність підстав для перегляду справи про вилучення на користь ТОВ “Житлобуд” частини території Олександрівської лікарні.