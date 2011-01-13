Київрада ліквідувала дитячий будинок "Ясний"

Депутат фракції «Республіка Київ» у Київській міській раді, секретар Постійної комісії з питань освіти і науки Олексій ДАВИДЕНКО заявляє, що Київська міська державна адміністрація підготувала вихованцям дитячого будинку «Ясний» новорічний «подарунок» у вигляді ліквідації закладу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції “Республіка Київ”.

За інформацією О.ДАВИДЕНКА, комісія Київради з питань освіти і науки вже розглядала на своєму засіданні підготовлений столичною адміністрацією проект рішення Київради «Про передачу майнового комплексу дитячого будинку «Ясний» до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» і не підтримала його.

«Цей проект рішення фактично передбачає ліквідацію дитбудинку”, - заявив О.ДАВИДЕНКО, пояснивши, що згідно з проектом рішення, КМДА пропонує передати дитячий будинок «Ясний» до сфери управління Міносвіти для розміщення там Державної інженерної академії, створеної за пропозицією Міністерства освіти і науки.

Політик наголосив, що про майбутнє дітей, які виховуються у «Ясному», у проекті рішення не йдеться взагалі.

«Розміщуючи Дитячу інженерну академію у дитбудинку, чиновники фактично підписались під його ліквідацією, проте жодним словом не обмовилися про майбутнє вихованців «Ясного». Чи їх переселять до якихось інших інтернатів, чи, можливо, чинна столична влада планує переймати досвід пані КІЛЬЧИЦЬКОЇ та влаштовувати цих дітей у прийомні сім’ї? Наразі відповіді на це запитання немає», - зазначив О.ДАВИДЕНКО.

Депутат висловив думку, що Дитячу інженерну академію краще було б розмістити в одному із профтехучилищ, підпорядкованих Міносвіти.