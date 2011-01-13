У Києві багатодітні сім’ї та сироти отримали ордери на житло

Сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ вручив 21 повідомлення на отримання соціальних квартир, з яких 10 помешкань отримали багатодітні сім’ї, а 11 – діти-сироти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

За інформацією мерії, станом на 1 січня на квартирному обліку в районних у місті Києві держадміністраціях перебувають 107 тисяч 65 сімей та одиноких громадян, у тому числі: 215 дітей-сиріт та 3 тисячі 722 багатодітні сім`ї, із них 50 родин, у яких виховуються 5 і більше дітей, 35 родин – матерів-героїнь із сімома та більше дітьми.

У КМДА повідомили, що протягом 2009-2010 років 76 багатодітних сімей поліпшили житлові умови. Зокрема, 45 сімей – за програмою 50/50, 24 – за програмою доступного житла (60/40, 70/30), шести надано соціальне житло.

Також одна квартира надана безкоштовно, згідно з чергою квартирного обліку (родина із 14 осіб).