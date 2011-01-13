У Києві «швидка» приїжджатиме без лікарів?

У Київській міській державній адмінітрсації запевняють, що швидка медична допомога працюватиме для киян у звичайному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Володимир ЗАГОРОДНІЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, поки що не відбувається жодних кардинальних змін, а якщо вони і будуть, то спрямовуватимуться на покращення обслуговування киян.

Він також спростував інформацію, поширену газетою «Сьогодні», про те, що відтепер на виклики будуть виїжджати фельдшери. За його словами, всі лікарі, які працюють на «швидких», мають кваліфікацію «лікар невідкладних станів». При цьому В.ЗАГОРОДНІЙ зауважив, що лікар може додатково отримати кваліфікацію, наприклад, кардіолога, але це буде лише додатковою спеціалізацією.

Також він зауважив, що розподіл викликів на «швидку допомогу» та «невідкладну допомогу» відбувся давно і був направлений на те, щоб «швидка» могла зосередитись на викликах до людей, які знаходяться у критичному стані. У той час як виклики «невідкладної допомоги» є фактично викликом лікаря додому в цілодобовому режимі.

У свою чергу головний лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги» Анатолій ВЕРШИГОРА також підкреслив, що поки у роботі «швидкої» нічого не змінювалось, а реформа медичної галузі запланована владою лише з 2013 року. Він підкреслив, що «швидка» на сьогодні працює в звичайному режимі, і він вважає, що на сьогодні швидких бригад достатньо для обслуговування міста.

Як повідомлялося, газета “Сегодня” писала, що у складі чергових бригад швидкої допомоги в Києві замість лікарів будуть виїжджати фельдшери.

Зокрема, за даними видання, лікарі прийматимуть пацієнтів у спеціально обладнаних приймальних відділеннях при лікарнях Києва. А фельдшерам з ініціативи ГУ охорони здоров`я зараз підвищують кваліфікацію, після чого вони замість лікарів будуть виїжджати на виклик і ставити попередній діагноз.