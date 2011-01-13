Кіровоградщина: знеструмлено понад 20 населених пунктів
17:22, 13 січня 2011Новини регіонів
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Через пориви ліній електропередач
На Кіровоградщині внаслідок поривів електропередач через намерзання льоду знеструмлено більш як 20 населених пунктів.
Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ «Кіровоградобленерго».
В цілому по області через намерзання льоду пошкоджено 24 ЛЕП. Найбільше постраждали населені пункти в Бобринецькому та Компаніївському районах.
За інформацією компанії, до ліквідації наслідків аварії залучено майже 40 бригад енергетиків.
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