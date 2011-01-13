Кіровоградщина: знеструмлено понад 20 населених пунктів

На Кіровоградщині внаслідок поривів електропередач через намерзання льоду знеструмлено більш як 20 населених пунктів.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ «Кіровоградобленерго».

В цілому по області через намерзання льоду пошкоджено 24 ЛЕП. Найбільше постраждали населені пункти в Бобринецькому та Компаніївському районах.

За інформацією компанії, до ліквідації наслідків аварії залучено майже 40 бригад енергетиків.