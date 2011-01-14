У Коломиї відкрили новий корпус інфекційної лікарні

В Івано-Франківській області у місті Коломиї урочисто відкрили новий корпус Коломийської районної інфекційної лікарні, де розташовано боксове відділення на 25 ліжок.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській облдержадміністрації. За наданою інформацією для забезпечення діяльності лікарні тут також збудували модульну котельню, очисні споруди, трансформаторну підстанцію.

Загальна вартість виконаних робіт складає 8,819 млн. грн. Будівництво нового корпусу розпочали у 2007 році.

Довідка УНІАН. Коломийська районна інфекційна лікарня працює з 1939 року. Зараз тут 75 ліжок, у тому числі 30 дитячих. Штат - 110 працівників, функціонують автономна пральня, харчоблок, клінічна лабораторія, фізкабінет.