Кавказька вівчарка покусала 70-річну господиню і двох дітей

У Маріуполі Донецької області домашній собака завдав тяжких травм 70-річній господині і двом дітям.

Про це повідомляє маріупольський сайт Ilich.in.ua

Кавказька вівчарка накинулася на 70-річну господиню і двох хлопчиків, 4-х і 12-ти років, які прийшли до жінки колядувати.

В результаті літній жінці собака розірвав праве передпліччя, прокусивши кістку, численні укуси передпліччя дістали і діти. У молодшого хлопчика також діагностували тяжкі рани в області паху. Всі потерпілі госпіталізовані.

З`ясувалося, що пес дістався жінці в спадок від колишніх господарів і проявив агресію, щойно діти увійшли до двору. Усмирити тварину допомогли сусіди, котрі збіглися на крики, і яким вдалося закрити собаку у вольєрі.

З`ясуванням обставин події займається управління ветеринарної медицини.