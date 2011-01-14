Невідомі напали на реабілітаційний центр і побили його пацієнтів

У місті Сміла Черкаської області група невідомих напала на християнський реабілітаційний центр "Відродження".

Про це повідомляє Християнський портал іnvіctory.org.

Як розповів керівник реабілітаційного центру "Відродження" Василь ЛИТОВЧЕНКО, пастор церкви "Світло життя", яка працює при центрі, нападників було близько восьми осіб.

“Уночі, близько першої годині 12 січня, прийшла юрба п`яних чоловіків, осіб вісім, які кричали "виходьте, штунди". Двоє молодих хлопців, пацієнти центру, вийшли, інші спали. Нападники відразу збили їх з ніг і почали бити. Потім почали бити вікна, зламали паркан”, - розповів В.ЛИТОВЧЕНКО.

За його словами, міліція приїхала приблизно через 40 хвилин після виклику. У результаті бійки пацієнти центру отримали сильні забої, нападники погрожували і керівнику центр.

Впродовж вчорашнього дня, за словами пастора, ніякої інформації від правоохоронних органів не надійшло.

Церква "Світло життя" у місті Сміла входить в об`єднання "Українська місіонерська церква".